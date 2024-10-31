«Фанаты по всему миру»: Вокалист «Арии» о необычных концертах и новых талантах

- Как вы относитесь к тому, что все заборы в городах, где проходит гастрольный тур, исписаны логотипами «Арии»?

- Что греха таить, это приятно. Ты себя чувствуешь частью легендарного коллектива, который знают в самых дальних уголках России и за рубежом, причем нас любят даже те, для кого русский язык не родной. Музыканты «Арии» никогда не скрывали того, что музыка для нас первична, поэтому мы сами сочиняем музыку, а тексты нам помогают писать профессиональные поэты. Сначала рождается музыка, только потом появляются тексты. Наверное, именно поэтому так легко транслировать наше творчество на всемирную аудиторию.

- «Мультимедиа Холдинг» поддерживает молодых исполнителей, недавно был конкурс «Молодые ветра». Участники прислали много талантливых работ. Как вы относитесь к молодым музыкантам?

- Остается приветствовать эти вещи и как-то мотивировать молодых людей, которые только начинают свой творческий путь. Люди, в голове которых рождаются такие амбиции, которых позволяют возводить на музыкальный Олимп некогда молодые группы, ставшие впоследствии мастодонтами. Думаю, «Ария» примерно с этого начинала, хотя большого количества конкурсов на ее пути не было, поскольку она достаточно быстро заняла свою нишу. Пробовать искать своего слушателя надо по-всякому, в том числе и через конкурс.

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ ФАНАТОВ

- Встречаются ли вам талантливые музыканты на «разогреве»? В каких жанрах они играют?

- Безусловно, влияние современной музыки сегодня превалирует. Чаще выступают коллективы с несколько новым звучанием. Мы всегда считали, что хэви-метал — больше музыка из 1970-80-х годов, а мы находимся в своем жанре, который просто занял определенную нишу и продолжает существовать. Очень много молодых имен работают в параллельных жанрах. Здорово, когда можно выбирать не только звук, но и стили, жанры. При этом все мы коллеги так или иначе. Словом, очень много исполнителей и очень мало тех, кто похож на каноническую «Арию», которая начинала в свое время. Да и «Ария», наверное, за это время немного поменялась.

- «Ария» тянет за собой ту аудиторию, которую подцепила на изломе СССР, в 2000-х годах? Или подтягиваются молодые ребята, дети тех, кто фанател от «Арии»?

- На концерты приходят до трех поколений поклонников, нередко дедушки и бабушки приводят внуков и внучек. С одной стороны, это вызывает внутренние вопросы, но когда видишь, что молодое поколение поет старые песни, это очень трогательно и здорово. Это кайф, вне зависимости от того, где это происходит, на маленькой или большой площадке. Я в таких случаях даже люблю вживую послушать, как поет толпа и помогает нам.