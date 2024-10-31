«Фанаты по всему миру»: Вокалист «Арии» о необычных концертах и новых талантах
У группы «Ария» миллионы поклонников от мала до велика не только в России, но и за рубежом, которые понимают друг друга на языке музыки, признался в интервью НСН Михаил Житняков, отметив, что часто на концерт приходят сразу три поколения фанатов «Арии».
Вокалист группы «Ария» Михаил Житняков в день 39-летия легендарной группы, который отмечается 31 октября, рассказал в интервью НСН о самых ярких впечатлениях за 13 лет работы в коллективе, о молодых и маститых талантах и их поклонниках.
ЛЮБОВЬ НА ЯЗЫКЕ МУЗЫКИ
- У коллектива миллионы поклонников и подписчиков в соцсетях. Какие у вас самые яркие и неожиданные впечатления от работы в «Арии»?
- Мы себя считаем коллективом с активной гастрольной деятельностью, поэтому все наши яркие события связаны как раз с концертами, коих было только на моей памяти, а я в «Арии» с 2011 года, около тысячи. Среди них были и суперграндиозные, и очень компактные, в камерной обстановке. Каждый из них по-своему дорог. Самым массовым стал наш аншлаговый концерт, который состоялся в 2023 году в Москве на площадке «ВТБ Арена». Это было красочное постановочное шоу, финальный аккорд нашего тура «Гость из Царства Теней», где мы играли не только хитовый репертуар, но также в этом концерте принимали участие гости, бывшие участники коллектива, некоторые песни были исполнены в сопровождении симфонического оркестра. Все было очень красиво иллюстрировано, были шикарные декорации, спецэффекты и так далее. Это одно из самых ярких впечатлений, думаю, не только для меня, но и для моих коллег.
- В каких необычных местах проводились концерты?
- Мы сами порой придумываем себе неожиданные форматы. Относительно недавно мы стали играть концерты, которые проводились на корабле в конце лета, они уже стали традиционными. Насколько я знаю, это стали практиковать многие коллективы. Также мы устраиваем новогодние мероприятия, которые по формату отличаются от наших канонических концертов. На них мы позволяем себе немного расслабиться, превращаем новогодний праздник в капустник, где есть здоровый микс из наших композиций, советских шлягеров, каверов и так далее. Стебемся, в том числе и над самими собой.
- Как вы относитесь к тому, что все заборы в городах, где проходит гастрольный тур, исписаны логотипами «Арии»?
- Что греха таить, это приятно. Ты себя чувствуешь частью легендарного коллектива, который знают в самых дальних уголках России и за рубежом, причем нас любят даже те, для кого русский язык не родной. Музыканты «Арии» никогда не скрывали того, что музыка для нас первична, поэтому мы сами сочиняем музыку, а тексты нам помогают писать профессиональные поэты. Сначала рождается музыка, только потом появляются тексты. Наверное, именно поэтому так легко транслировать наше творчество на всемирную аудиторию.
- «Мультимедиа Холдинг» поддерживает молодых исполнителей, недавно был конкурс «Молодые ветра». Участники прислали много талантливых работ. Как вы относитесь к молодым музыкантам?
- Остается приветствовать эти вещи и как-то мотивировать молодых людей, которые только начинают свой творческий путь. Люди, в голове которых рождаются такие амбиции, которых позволяют возводить на музыкальный Олимп некогда молодые группы, ставшие впоследствии мастодонтами. Думаю, «Ария» примерно с этого начинала, хотя большого количества конкурсов на ее пути не было, поскольку она достаточно быстро заняла свою нишу. Пробовать искать своего слушателя надо по-всякому, в том числе и через конкурс.
ТРИ ПОКОЛЕНИЯ ФАНАТОВ
- Встречаются ли вам талантливые музыканты на «разогреве»? В каких жанрах они играют?
- Безусловно, влияние современной музыки сегодня превалирует. Чаще выступают коллективы с несколько новым звучанием. Мы всегда считали, что хэви-метал — больше музыка из 1970-80-х годов, а мы находимся в своем жанре, который просто занял определенную нишу и продолжает существовать. Очень много молодых имен работают в параллельных жанрах. Здорово, когда можно выбирать не только звук, но и стили, жанры. При этом все мы коллеги так или иначе. Словом, очень много исполнителей и очень мало тех, кто похож на каноническую «Арию», которая начинала в свое время. Да и «Ария», наверное, за это время немного поменялась.
- «Ария» тянет за собой ту аудиторию, которую подцепила на изломе СССР, в 2000-х годах? Или подтягиваются молодые ребята, дети тех, кто фанател от «Арии»?
- На концерты приходят до трех поколений поклонников, нередко дедушки и бабушки приводят внуков и внучек. С одной стороны, это вызывает внутренние вопросы, но когда видишь, что молодое поколение поет старые песни, это очень трогательно и здорово. Это кайф, вне зависимости от того, где это происходит, на маленькой или большой площадке. Я в таких случаях даже люблю вживую послушать, как поет толпа и помогает нам.
- «Ария» всегда охотно откликается на участие во всевозможных фестивалях, на открытых площадках…
- Мы всегда рассматриваем разные предложения, мы открыты для них. Если все складывается, то почему нет?
- Остаетесь все такими же рокерами в косухах, готовыми и покуражиться, и покуролесить под открытым небом, с гитарой у костра?
- Абсолютно. У нас часто бывают экстремальные условия. Одно из последних воспоминаний — мы выступали в городе Муравленко, где-то между Сургутом и Новым Уренгоем. Выступление проходило осенью, если мне память не изменяет, в сентябре. На улице было достаточно свежо, гитаристам не так просто играть, мне как вокалисту не так просто петь, но мы все равно откликнулись на это предложение, выступили и получили от этого свою порцию кайфа. Надеюсь, что и аудитория получила удовольствие от выступления.
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