Группа «Ария» представила концертный фильм

Группа «Ария» представила концертный фильм, в котором запечатлела масштабное шоу «Гость из Царства Теней. Наследие».

Группа «Ария» выпустила первый в своей истории CD-бокс-сет

Выступление коллектива, наполненное яркими образами, мощной энергией и спецэффектами, состоялось на московской «ВТБ Арене» 21 октября 2023 года.

В шоу принял участие симфонический оркестр «Глобалис», а также специальные гости — Сергей Маврин и Артур Беркут.

Ранее музыканты рок-группы рассказали, что оставят свои автографы на лакер-диске, который станет прообразом всего тиража виниловых пластинок концертного альбома «Гость из Царства Теней. Наследие», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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