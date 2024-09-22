Группа «Ария» представила концертный фильм

Выступление коллектива, наполненное яркими образами, мощной энергией и спецэффектами, состоялось на московской «ВТБ Арене» 21 октября 2023 года.

В шоу принял участие симфонический оркестр «Глобалис», а также специальные гости — Сергей Маврин и Артур Беркут.

Ранее музыканты рок-группы рассказали, что оставят свои автографы на лакер-диске, который станет прообразом всего тиража виниловых пластинок концертного альбома «Гость из Царства Теней. Наследие», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

