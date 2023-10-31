«Разорвавшаяся бомба»: Критик Легостаев объяснил успех группы «Ария»

«“Арии” удалось играть хард-рок-программу вторым отделением после обычного советского ВИА, частью которого они являлись в 1985 году. Это была чудовищная рок-н-ролльная афера. Но, тем не менее, на публику первые два альбома произвели эффект разорвавшейся бомбы. Уже тогда было понятно, что коллектив ждет долгая жизнь. Их пластинки очень трогали фанатов. Группа смогла создать очень преданную армию поклонников и по-прежнему выступает с концертами, которые впечатляют не только фанатов. Наверное, в этом и заключается их феномен», — сказал Легостаев.

Собеседник НСН отметил, что у музыки «Арии» был огромный коммерческий потенциал.

«Группе “Ария”, некоторые участники которой выступали в составе одного из советских ВИА, худсовет разрешил, чтобы одно отделение было молодежным, второе — официальным. Думаю, к этому было приложено немало стараний. В этом был и огромный коммерческий потенциал, потому что в те времена музыка пользовалась огромным спросом. Люди были готовы раскупать билеты в гигантском количестве. Группы выступали в больших залах и приносили филармонии неплохие доходы. Но не у всех все сложилось так удачно, как у “Арии”. Коллективу во многом повезло, прежде всего, с песнями и с упорством, с которым они до сих пор продолжают делать свое дело», — добавил критик.

Легостаев оценил влияние группы «Ария» на советский метал и рок.

«Эта музыка очень быстро стала нишевой, с огромной аудиторией. Однако основная часть нашего населения очень быстро выбрала сначала русский рок, потом эстраду, шансон, хип-хоп… Хэви-метал пошумел несколько лет, но потом стал уделом тех, кто очень любит такую музыку. Для коллективов, которые играют подобную музыку, пожалуй, это большой плюс, поскольку у них очень постоянная публика. Тех, кто был на современных концертах “Арии”, наверное, впечатлило, что на них приходят целыми семьями. Совершенно ясно, что ни на кого другого поклонники направления свою любовь не променяют. Как они любили hard-n-heavy, так и будут его любить», — заявил собеседник НСН.

В заключение музыкальный критик подчеркнул, что музыка «Арии» привлекает и современную молодежь.

«Как ни странно, молодежи это интересно. В песнях “Арии” есть очень броские мелодии, богатые, полусказочные, драматичные образы, то, что привлекает людей в подростковом возрасте. Если подростки любят читать мистическую литературу, увлекаются историческими реконструкциями, то для них хэви-метал может быть настоящей отдушиной и большой любовью. Поэтому, когда я вижу молодежь на концертах группы “Ария”, я совершенно не удивляюсь», — подытожил он.

Ранее гитарист «Арии» Сергей Попов и вокалист Михаил Житняков стали культурными гидами НСН. Они рассказали, как создали «корабельный тренд» гастролей, перечислили произведения, на которых строится творчество «Арии», а также признались в любви к Гайдая и Джонни Деппу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

