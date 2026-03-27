Продюсер Краев назвал число ИИ-треков в музыкальных чартах
В музыкальном чарте исполнителей около 10% артистов являются виртуальными, сказал НСН Игорь Краев.
Сегодня порядка 15% композиций в российском музыкальном чарте созданы искусственным интеллектом (ИИ), заявил в пресс-центре НСН основатель портала TopHit Игорь Краев.
«В январе мы зафиксировали в чартах три трека, созданных ИИ, в феврале это число выросло до четырех. В интернет-чарте России мы обычно фиксируем два-три трека в топ-10 и порядка 10-15 треков в топ-10. Можно сказать, что сегодня до 15% в сводном музыкальном интернет-чарте России — треки, в значительной степени (более 60%) искусственным интеллектом. Сейчас эта тенденция затормозилась, но тем не менее 15% в чарте — очень большое число. С этого года мы ставим специальные теги и плашки на виртуальных артистов. В чарте исполнителей за I квартал 2026 года было зафиксировано 10% виртуальных артистов. Понятно, что за ними стоят живые люди, но это исполнители, которых в реальной жизни не существует», — сказал собеседник НСН.
По оценкам экспертов, нейросети сегодня генерируют более 20% онлайн‑видео. К 2026 году почти весь интернет‑контент, вероятно, будет создаваться с применением ИИ. Рост числа мошеннических дипфейков (за год их количество выросло на 900%) подтолкнул 72 страны к разработке более тысячи законодательных инициатив по регулированию ИИ. Прогнозируемые глобальные убытки от таких преступлений к 2027 году могут достичь 40 млрд.
В России обязательной маркировки ИИ‑контента пока нет, но Минцифры подготовило соответствующий законопроект. Он установит единые правила работы с ИИ‑технологиями и вступит в силу с 1 сентября 2027 года.
Ранее Краев говорил НСН, что больше всего ИИ-композиций представлено на платформе «VK Музыка».
Горячие новости
- «Словоблудие!»: В Госдуме возмутились налогом на сверхприбыль
- «Рынок темщиков»: Лейблы бьют тревогу из-за засилья ИИ-контента
- Подпись Дональда Трампа появится на долларах
- Адвокат Косицкая заявила о вале судебных разбирательств из-за ИИ-контента
- Гинеколог призвала женщин не перебарщивать с кофе
- Продюсер Краев назвал число ИИ-треков в музыкальных чартах
- Медведев: В 2026 году контракт с Минобороны заключили свыше 80 тысяч человек
- Сенатор Климов призвал наказать виновных в нападении на Русский дом в Праге
- «Удалёнка» для аллергиков вызовет вопросы у коллег на работе
- Глава Москонцерта: Ни один процесс без ИИ нельзя считать эффективным