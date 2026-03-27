«В январе мы зафиксировали в чартах три трека, созданных ИИ, в феврале это число выросло до четырех. В интернет-чарте России мы обычно фиксируем два-три трека в топ-10 и порядка 10-15 треков в топ-10. Можно сказать, что сегодня до 15% в сводном музыкальном интернет-чарте России — треки, в значительной степени (более 60%) искусственным интеллектом. Сейчас эта тенденция затормозилась, но тем не менее 15% в чарте — очень большое число. С этого года мы ставим специальные теги и плашки на виртуальных артистов. В чарте исполнителей за I квартал 2026 года было зафиксировано 10% виртуальных артистов. Понятно, что за ними стоят живые люди, но это исполнители, которых в реальной жизни не существует», — сказал собеседник НСН.

По оценкам экспертов, нейросети сегодня генерируют более 20% онлайн‑видео. К 2026 году почти весь интернет‑контент, вероятно, будет создаваться с применением ИИ. Рост числа мошеннических дипфейков (за год их количество выросло на 900%) подтолкнул 72 страны к разработке более тысячи законодательных инициатив по регулированию ИИ. Прогнозируемые глобальные убытки от таких преступлений к 2027 году могут достичь 40 млрд.

В России обязательной маркировки ИИ‑контента пока нет, но Минцифры подготовило соответствующий законопроект. Он установит единые правила работы с ИИ‑технологиями и вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

Ранее Краев говорил НСН, что больше всего ИИ-композиций представлено на платформе «VK Музыка».

