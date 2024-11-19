«Уже завезли в Россию»: Новый винил Oasis посоветовали искать у перекупщиков
Рынок доставки пластинок в Россию работает, все идет своим чередом, если у кого-то сорвался предзаказ, то, скорее, просто попался нехороший поставщик, сказал НСН Святослав Кононов.
Новая виниловая пластинка группы Oasis в скором времени появится в офлайн-магазинах России, тем, кто хочет получить ее скорее, стоит обратить внимание на перекупщиков, сказал НСН соавтор тематического YouTube-канала о виниле Святослав Кононов.
Группа Oasis выпустила на виниле переизданный дебютный альбом «Definitely Maybe» в честь его 30-летнего юбилея. Спецкор НСН 2 сентября оформил предзаказ винила, однако к середине ноября предзаказ отменили, не объяснив причин. Статус доставки как был при оформлении «ожидаем приход товара», так и остался. В наличии пластинка так и не появилась, а спустя несколько дней с даты релиза исчезла даже из предзаказа. Кононов поделился, что ему за три недели доставили новую пластинку британской группы The Cure.
«Пластинки в Великобритании точно не закончились. Например, недавно вышел новый альбом The Cure. Он уже у меня на руках, доставили где-то за три недели. Рынок доставки пластинок в Россию работает, все идет своим чередом. Если говорить про винил Oasis, то, скорее всего, просто не повезло с поставщиком. Советую ознакомиться с ассортиментом на сайтах по продаже «вторички» винила, там перекупщиков много, думаю, они уже успели все привезти в Россию. Сами пластинки Oasis обязательно появятся в скором времени и в офлайн-магазинах», - сказал собеседник НСН.
В делюкс-издание альбома вошли треки из отмененной оригинальной записи в Monnow Valley Studios, отрывки из записей в Sawmills Studios в Корнуолле, новые миксы Ноэля Галлахера и Каллума Мариньо и неизданная демоверсия «Sad Song» при участии Лиама Галлахера, напоминает «Радиоточка НСН».
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