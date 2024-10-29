Более 50 тысяч билетов на концерты группы Oasis будут аннулированы

Более 50 000 билетов на концерты воссоединившейся британской группы Oasis будут аннулированы, пишет Daily Mail.

Организаторы предстоящих концертов объявили, что в ближайшие недели начнут аннулировать билеты, которые «нарушают условия». Они заявили, что отмененные билеты снова будут доступны на официальном сайте, предупредив фанатов не покупать билеты на «несанкционированных сайтах», поскольку они могут быть «мошенническими».

Первый альбом Oasis возглавил чарты спустя 30 лет после выхода

До этого сами исполнители предостерегали перекупщиков, выпустив официальное обращение. Предупреждение было выпущено после того, как фанаты Oasis пожаловались на то, что приобретенные по предпродаже билеты выставляли по цене более чем за 6 тыс. фунтов стерлингов ($7,8 тыс.).

Продажи билетов стартовали 1 сентября, они были распроданы всего за 10 часов.

В конце августа рок-группа Oasis объявила о своем воссоединении, музыканты анонсировали турне по Великобритании и Ирландии. Oasis планируют дать концерты на стадионах в Лондоне, Кардиффе, Манчестере, Эдинбурге, Дублине летом следующего года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA
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