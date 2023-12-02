Румынская группа Morandi выступит в Москве

Выступление состоится в столичном клубе «16 Тонн». Музыканты пообещали поклонникам исполнить не только свои хиты, но и порадовать слушателей новыми песнями.

По словам организаторов, концерт Morandi примечателен тем, что это будет первый большой привоз зарубежного поп-артиста в Россию с марта 2022 года.

Ранее музыкальный продюсер, концертный директор артистов Табриз Шахиди сообщил «Радиоточке НСН», что проведение новогодних мероприятий подорожало из-за подскочивших гонораров артистов. Он назвал ТОП-25 самых востребованных артистов, в числе которых, в частности, оказались Леонид Агутин, Shamаn, Анна Асти, «Руки вверх!» и Баста.

