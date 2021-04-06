«Руки вверх» и Vavan перезапустили хит «Ай-яй-яй»
Группа «Руки вверх» совместно с Владимиром Селивановым, выступающим под именем Vavan, представили новую версию песни «Ай-яй-яй». Оригинальный трек вышел на альбоме «Руки вверх» «Здравствуй, это я» в 2000 году.
Новая версия песни, по словам авторов, рассчитана на людей сразу нескольких поколений. Новизну треки придали куплеты, написанные Vavan, а припев остался тем самым в исполнении Сергея Жукова. Поменялась и аранжировка, что, по мнению музыкантов, придает легендарному хиту 90х годов, вторую жизнь.
Летом группа «Руки вверх» большим сольным концертом планирует отпраздновать свое 25-летие.
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