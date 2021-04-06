«Руки вверх» и Vavan перезапустили хит «Ай-яй-яй»

Группа «Руки вверх» совместно с Владимиром Селивановым, выступающим под именем Vavan, представили новую версию песни «Ай-яй-яй». Оригинальный трек вышел на альбоме «Руки вверх» «Здравствуй, это я» в 2000 году.

Новая версия песни, по словам авторов, рассчитана на людей сразу нескольких поколений. Новизну треки придали куплеты, написанные Vavan, а припев остался тем самым в исполнении Сергея Жукова. Поменялась и аранжировка, что, по мнению музыкантов, придает легендарному хиту 90х годов, вторую жизнь.