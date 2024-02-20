Рука Курта: «Радиоточка НСН» разыгрывает уникальную книгу в день рождения Кобейна

Как сообщили НСН в издательстве АСТ, книга «Личные дневники лидера Nirvana» появилась в магазинах около месяца назад и первые 7 тыс. ее экземпляров практически распроданы.

«Это единственные изданные дневники Курта Кобейна, которые он вел сам, записывая своей рукой в многочисленных бумажных блокнотах. Сохранен уникальный макет. Помимо перевода, сохранены оригинальные англоязычные тексты, сделанные рукой самого Курта, что очень важно для фанатов. На полях комиксы и рисунки из оригинального дневника. Там есть и его черновики, и размышления о волнующих Курта вопросах», - рассказала руководитель направления «Музыка» редакции «Кладезь» издательства АСТ Мария Шебаршова.

По данным сети книжных магазинов «Читай-город», эта книга возглавила в феврале топ продаж самых популярных книг о Кобейне.

Издательство АСТ получило права на публикацию книги после аукциона весной 2021 года, подписав контракт с издательской группой «Penguin Random House».

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко ранее отмечал в беседе с НСН, что его книги лучше читать, чем слушать в аудио-формате.

