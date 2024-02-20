Рука Курта: «Радиоточка НСН» разыгрывает уникальную книгу в день рождения Кобейна
В день рождения лидера группы Nirvana Курта Кобейна, который поклонники музыканта отмечают 20 февраля, Telegram-канал «Радиоточка НСН» разыгрывает уникальную книгу с личными дневниками музыканта. Розыгрыш проводится с 20 по 23 февраля, с правилами его проведения можно ознакомиться здесь.
Как сообщили НСН в издательстве АСТ, книга «Личные дневники лидера Nirvana» появилась в магазинах около месяца назад и первые 7 тыс. ее экземпляров практически распроданы.
«Это единственные изданные дневники Курта Кобейна, которые он вел сам, записывая своей рукой в многочисленных бумажных блокнотах. Сохранен уникальный макет. Помимо перевода, сохранены оригинальные англоязычные тексты, сделанные рукой самого Курта, что очень важно для фанатов. На полях комиксы и рисунки из оригинального дневника. Там есть и его черновики, и размышления о волнующих Курта вопросах», - рассказала руководитель направления «Музыка» редакции «Кладезь» издательства АСТ Мария Шебаршова.
По данным сети книжных магазинов «Читай-город», эта книга возглавила в феврале топ продаж самых популярных книг о Кобейне.
Издательство АСТ получило права на публикацию книги после аукциона весной 2021 года, подписав контракт с издательской группой «Penguin Random House».
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко ранее отмечал в беседе с НСН, что его книги лучше читать, чем слушать в аудио-формате.
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