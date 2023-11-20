Гитару Кобейна с последнего концерта продали на аукционе за $1,5 млн
Любимую гитару фронтмена рок-группы Nirvana Курта Кобейна, на которой он играл на последнем концерте, продали за $1,5 млн на аукционе, говорится на сайте The Julian's Auction.
Это левосторонняя Fender Mustang небесно-голубого цвета.
Инструмент был с музыкантом во время последнего тура 1993–1994 годов и, несмотря на возраст и активное использование, находится в хорошем состоянии. На гитаре остались несколько вмятин и сколов. Также на ней сохранены струны, которые в последний раз использовал Кобейн.
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