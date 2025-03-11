«Защита проекта и поиск инвесторов»: Сукачев о работе над фильмом о Донбассе
Гарик Сукачев в эфире НСН уточнил, что точной даты начала съемок проекта нет и вряд ли это случится «завтра», поскольку многое зависит от Минкультуры и Фонда кино.
Рок-музыкант Гарик Сукачев в интервью НСН рассказал, что начало съемок его художественного фильма о Донбассе зависит от успешной защиты проекта в Минкультуры и Фонде кино.
В конце февраля в интервью 360.ru артист сообщал, что завершил работу над сценарием картины и намерен снять ее «во что бы то ни стало». В разговоре с НСН Сукачев заявил, что работает над военной драмой о событиях 2015 года.
«Это будет художественный фильм, основанный на событиях, которые произошли на Донбассе в 2015 году. Это будет драма, военная драма. Хотя в сценарии есть не только тяжелые события и люди, которые оказались внутри военных действий, но и мирная жизнь людей», - пояснил он.
Как уточнил собеседник НСН, судьбу проекта во многом определит успешный поиск инвесторов.
«Сценарий я написал, дальше меня ждут так называемые питчинги – то есть, защита проекта. Смогу я его защитить или нет – от меня совершенно не зависит, это больше зависит от Минкультуры, Фонда кино и от других крупных киноорганизаций, которые финансируют российский кинематограф. Потому я не могу сказать, что, например, завтра начну снимать эту картину», - уточнил Сукачев.
Ранее сообщалось, что соавтором сценария проекта стал писатель Александр Рыжков. Литератор участвовал в боевых действиях и получил серьезное ранение, он встречался с Сукачевым во время своего лечения в реабилитационном центре Санкт-Петербурга, напоминает «Радиоточка НСН».
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