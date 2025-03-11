«Защита проекта и поиск инвесторов»: Сукачев о работе над фильмом о Донбассе

В конце февраля в интервью 360.ru артист сообщал, что завершил работу над сценарием картины и намерен снять ее «во что бы то ни стало». В разговоре с НСН Сукачев заявил, что работает над военной драмой о событиях 2015 года.

«Это будет художественный фильм, основанный на событиях, которые произошли на Донбассе в 2015 году. Это будет драма, военная драма. Хотя в сценарии есть не только тяжелые события и люди, которые оказались внутри военных действий, но и мирная жизнь людей», - пояснил он.

Как уточнил собеседник НСН, судьбу проекта во многом определит успешный поиск инвесторов.

«Сценарий я написал, дальше меня ждут так называемые питчинги – то есть, защита проекта. Смогу я его защитить или нет – от меня совершенно не зависит, это больше зависит от Минкультуры, Фонда кино и от других крупных киноорганизаций, которые финансируют российский кинематограф. Потому я не могу сказать, что, например, завтра начну снимать эту картину», - уточнил Сукачев.

Ранее сообщалось, что соавтором сценария проекта стал писатель Александр Рыжков. Литератор участвовал в боевых действиях и получил серьезное ранение, он встречался с Сукачевым во время своего лечения в реабилитационном центре Санкт-Петербурга, напоминает «Радиоточка НСН».

