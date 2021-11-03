Шоу отменяется: Концертная индустрия снова терпит убытки из-за неясности по ограничениям

В продолжение разговора Субчева добавила, что сейчас самым главным камнем преткновения на пути к восстановлению работы индустрии массовых развлечений является даже не локдаун, а отсутствие единого стандарта проведения концертов.

«Не столько страшен локдаун, сколько отсутствие единого стандарта проведения мероприятия. Как только будет внесена ясность в этот вопрос, организаторы смогут планировать не только единичное выступление группы в городе России, но и строить туры. На сегодняшний день все, что мы видим в индустрии – сплошная импровизация без возможности финансового планирования. И поэтому отрасль постоянно терпит убытки», - резюмировала она.

В Москве в период с 28 октября по 7 ноября были отменены концерты и зрелищные мероприятия. Сегодня мэр столицы Сергей Собянин заявил, что нерабочие дни не будут продлены.

Ранее Собянин предупреждал, что с 8 ноября при проведении концертных, развлекательных и прочих мероприятий с числом зрителей выше 500 человек вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок.