Шоу отменяется: Концертная индустрия снова терпит убытки из-за неясности по ограничениям
Совладелец и коммерческий директор компании Интикетс (INTICKETS) Анна Субчева рассказала НСН, как в сегодняшних условиях запланировать концерт без риска. Спойлер - никак.
Совладелец и коммерческий директор компании Интикетс (INTICKETS) (билетный оператор) Анна Субчева в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что решение властей не продлевать режим нерабочих дней в Москве и Московской области не отразилось на покупательской способности зрителей концертов.
«Продажи все так же катятся вниз ввиду того, что наше население не хочет вакцинироваться и противостоит этому всячески. Если раньше можно было пройти на мероприятие по ПЦР-тесту, то сейчас уже во многих регионах отменяют и эту возможность. На площадку можно зайти только по сертификату о вакцинации или со справкой о перенесенном заболевании, не более, чем полугодичной давности», - уточнила она.
В продолжение разговора Субчева добавила, что сейчас самым главным камнем преткновения на пути к восстановлению работы индустрии массовых развлечений является даже не локдаун, а отсутствие единого стандарта проведения концертов.
«Не столько страшен локдаун, сколько отсутствие единого стандарта проведения мероприятия. Как только будет внесена ясность в этот вопрос, организаторы смогут планировать не только единичное выступление группы в городе России, но и строить туры. На сегодняшний день все, что мы видим в индустрии – сплошная импровизация без возможности финансового планирования. И поэтому отрасль постоянно терпит убытки», - резюмировала она.
В Москве в период с 28 октября по 7 ноября были отменены концерты и зрелищные мероприятия. Сегодня мэр столицы Сергей Собянин заявил, что нерабочие дни не будут продлены.
Ранее Собянин предупреждал, что с 8 ноября при проведении концертных, развлекательных и прочих мероприятий с числом зрителей выше 500 человек вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок.
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