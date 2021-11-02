Чиновникам не до «культурки»: Клюкин о возвращении концертов и фестивалей

Продюсер фестивалей «Дикая мята» и «VIOLET» Андрей Клюкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, когда, на его взгляд, индустрия массовых мероприятий сможет вернуться к работе, и стоит ли ждать фестивального лета в 2022 году.

«Я думаю, что на фестивальное лето 2022 года можно надеяться, но при решении главной проблемы. В этот краткосрочный локдаун мы столкнулись с тем, что опять не выработана четкая схема. В последний год у нас была повестка, что сама по себе прививка возвращает человека к какому-то привычному образу жизни, когда он вакцинировался, выполнил свой долг по коллективному иммунитету, с другой стороны, и себя обезопасил, и дальше он уже может ходить в театры, музеи, кино и так далее. Текущая проблема в том, что вдруг это все перестало работать, одним махом! Привились, не привились, дома сидите! И вот это очень плохой знак», - отметил он.

Он добавил, что, глядя на статистику заболевших, решение властей об отмене концертов у него вопросов не вызывает.

«По сегодняшней статистике 41 тысяча заболевших. И я отлично понимаю чиновников и их решение, что не до вас до всех, не до этой вот "культурки", музыки, я их понимаю. Но с другой стороны, мы все понимаем, что ковид уже никуда не денется, он как грипп, он останется. И нужна главная и основная схема: привился, получил QR-код - живи, как обычно. Такая схема и организаторам даст возможность прогнозировать концерт, и для организаторов и публики вернется понятие "анонс равно концерт". Будет понятно, что мероприятие в формате Covid-Free точно будет, точно состоится. Дальше люди сами будут решать, хотят они прививку и концерты или не хотят»,- продолжил он.

Клюкин также выразил надежду на то, что в ближайшее время эта схема будет принята и на законодательном уровне, поскольку ряд регионов уже готовы проводить мероприятия после 7 ноября для тех, у кого есть сертификат о вакцинации.

Сам же фестиваль «Дикая мята» готовится к расширению формата и увеличению длительности опен-эйра. В 2022 году организаторы планируют провести фестиваль не в один уикенд, как было раньше, в два, то есть не в два дня, а в четыре, добавив в список жанров и электронную музыку.