Лидер «Коррозии металла» заявил, что в РФ должа появиться улица Оззи Осборна
В России следует назвать улицу в честь легенды рок-музыки Оззи Осборна. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий (Паук).
По его мнению, в последнее время в стране «улицы непонятно как называют», а молодёжь до 35 лет не знает истории и не сможет сказать, кто такой Осборн.
«Сейчас пропагандируется народная музыка, ложки, матрёшки... Но целый пласт мировой культуры остаётся в стороне», – указал Троицкий.
Он добавил, что основатель Black Sabbath не только смог прославить свою страну, но и вдохновить людей разных национальностей и профессий.
Оззи Осборн умер 22 июля в возрасте 76 лет, сообщает RT. Это произошло через две с половиной недели после прощального шоу группы Black Sabbath в Бирмингеме. Из-за тяжёлой болезни Осборн исполнял композиции, сидя на чёрном троне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru