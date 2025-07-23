Лидер «Коррозии металла» заявил, что в РФ должа появиться улица Оззи Осборна

По его мнению, в последнее время в стране «улицы непонятно как называют», а молодёжь до 35 лет не знает истории и не сможет сказать, кто такой Осборн.

«Сейчас пропагандируется народная музыка, ложки, матрёшки... Но целый пласт мировой культуры остаётся в стороне», – указал Троицкий.

Он добавил, что основатель Black Sabbath не только смог прославить свою страну, но и вдохновить людей разных национальностей и профессий.

Оззи Осборн умер 22 июля в возрасте 76 лет, сообщает RT. Это произошло через две с половиной недели после прощального шоу группы Black Sabbath в Бирмингеме. Из-за тяжёлой болезни Осборн исполнял композиции, сидя на чёрном троне.

