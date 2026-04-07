Россияне перечислили песни, под которые полетели бы в космос

В числе самых популярных треков оказались культовые произведения разных жанров и эпох: песня «Трава у дома» группы «Земляне», композиция «Я свободен» в исполнении Валерия Кипелова, а также легендарный хит «Highway to Hell» от AC/DC. Кроме того, участники опроса часто называли песни «Группа крови» и «Звезда по имени Солнце» группы «Кино», «Space Oddity» Дэвида Боуи, «The Final Countdown» группы Europe, «Stairway to Heaven» Led Zeppelin и даже «Лунную сонату» Людвига ван Бетховена.



Исследователи также выяснили, какие музыкальные жанры россияне хотели бы услышать на старте ракеты. Безусловный лидер — русский рок: его выбрали 27% опрошенных. На втором месте — песни советской эстрады (23%), за ними следует зарубежный рок (18%). Классическую музыку предпочли 12% респондентов, электронную и футуристическую — 9%, шансон — 5%, современную поп‑музыку — 4%, а рэп и хип‑хоп оказались наименее востребованы: их выбрали лишь 2% участников опроса.

Ранее музыкальный обозреватель Денис Ступников рассказал НСН, что молодежь «раскрутила» шансон в соцсетях «по приколу», снимая вирусные ролики, которые завирусились.

