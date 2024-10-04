Российские музыкальные сервисы будут маркировать исполнителей-иноагентов

По его словам, детали технической реализации подобной инициативы обсуждались долгое время, в итоге удалось найти решение. Теперь исполнители, которые являются иноагентами, не смогут скрыть свой статус от пользователей, сами россияне смогут осознанно принимать решения о поддержке подобных артистов.

Как добавил Горелкин, регулятор при этом будет внимательно следить, как платформы и правообладатели исполняют новые требования.

Ранее депутат Госдумы Александра Хинштейна предлагал отключить монетизацию для иноагентов на российских стриминговых сервисах, заявив, что лишенные роялти артисты «будут стримиться в другом месте», напоминает «Радиоточка НСН».

