Российские музыкальные сервисы будут маркировать исполнителей-иноагентов
Российские музыкальные сервисы Яндекс Музыка, VK Музыка, Звук и МТС Музыка с 4 октября будут маркировать исполнителей-иноагентов, сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
По его словам, детали технической реализации подобной инициативы обсуждались долгое время, в итоге удалось найти решение. Теперь исполнители, которые являются иноагентами, не смогут скрыть свой статус от пользователей, сами россияне смогут осознанно принимать решения о поддержке подобных артистов.
Как добавил Горелкин, регулятор при этом будет внимательно следить, как платформы и правообладатели исполняют новые требования.
Ранее депутат Госдумы Александра Хинштейна предлагал отключить монетизацию для иноагентов на российских стриминговых сервисах, заявив, что лишенные роялти артисты «будут стримиться в другом месте», напоминает «Радиоточка НСН».
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