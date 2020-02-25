Романтический «JAZZ каток» в саду «Эрмитаж» готовят к завершающим вечеринкам

7 марта состоится гала-вечеринка в ходе которой будет разыгран главный приз - семейное путешествие на о.Хайнань в отель Sanya Xiangshui Bay Marriott Resort 5*на 7 дней. Сертификат будет действителен с мая 2020 года по май 2021 года. А чтобы «побороться» за приз необходимо подписаться на страницу Радио JAZZ 89.1 FM в Instagram. А о дальнейших действиях расскажет специальный чат-бот. Например, чтобы накапливать баллы, участнику нужно каждый понедельник, среду и пятницу ловить в эфире Радио JAZZ 89.1 FM секретное слово и отправить его в сообщении в директ. Также можно сделать фото на территории «JAZZ катка», что также принесет очки – поставить хэштег с color-вечеринки #jazzкаток и 40 баллов в «кармане».

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Ранее НСН сообщала, что с 10 февраля по 8 марта Радио JAZZ 89.1 FM добавит в эфир магию феромонов музыки, украсив праздничную программу «Романтики джаза» самыми известными песнями о любви. В каждой программе влюбленные в ритмы джаза узнают кто, когда и о чём спел в самых известных композициях о любви. В течение трех недель слушатели получат максимальную порцию романтических песен, которые станут драгоценным украшением к праздникам 14 февраля и 8 марта.



