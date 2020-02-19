Слушатели станций «Мультимедиа Холдинга» смогут создавать радио под себя
Слушатели радиостанций «Мультимедиа Холдинга» получили уникальную возможность формировать собственную сетку вещания. Не имеющий аналогов среди эфирных радиостанций сервис позволяет каждому влиять на звучащую музыку. Отныне из эфира можно убрать любую композицию, нажав кнопку Dislike, при этом сохранив само шоу, новости и другие атрибуты FM-радио.
Новый технологичный сервис, разрушающий традиционный формат прослушивания радио, доступен пользователям приложений для смартфонов «НАШЕго Радио», Радио JAZZ 89.1 FM, ROCK FM и Радио ULTRA. Их нужно скачать в AppStore или Google Play и зарегистрироваться.
После авторизации приложение будет учитывать реакции пользователя на песни - Like или Dislike - и, с учетом этого, составлять для каждого слушателя индивидуальный плейлист. Пока функция эксклюзивно доступна в приложениях для смартфонов, а в ближайшее время она появится на сайтах nashe.ru, rockfm.ru, radiojazzfm.ru и radioultra.ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Иране скончались двое заражённых коронавирусом
- Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
- Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России
- Голунов воздержался от комментариев по признанию вины полицейским
- Обвиняемый по делу Голунова полицейский признал вину и дал показания на начальника