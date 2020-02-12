Радио JAZZ 89.1 FM романтично поздравит слушателей с Днём всех влюбленных
С 10 февраля по 8 марта Радио JAZZ 89.1 FM добавит в эфир магию феромонов музыки, украсив праздничную программу «Романтики джаза» самыми известными песнями о любви.
В каждой программе влюбленные в ритмы джаза узнают кто, когда и о чём спел в самых известных композициях о любви. В течение трех недель слушатели получат максимальную порцию романтических песен, которые станут драгоценным украшением к праздникам 14 февраля и 8 марта.
Хотите узнать кто такие «Странники в ночи» и «Почему» приятно петь под дождем, увидеть «Жизнь в розовом цвете» и услышать «Незабываемый» сингл всех времен? Настройтесь на романтическое настроение с Радио JAZZ 89.1 FM и откройте для себя волшебный мир любимых песен, которые помогут подобрать красивые слова тем, кто этого достоин.
Подробности на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.
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