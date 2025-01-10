«Не были никогда!»: Музыканты «АРИИ» о зарубежном туре и фанатах

Музыканты группы «АРИЯ» в интервью НСН рассказали о зарубежных фанатах, отметив, что никогда не выступали в большинстве стран, которые посетят в 2025 году в рамках юбилейного тура.

Накануне музыканты объявили о начале большого зарубежного тура в честь 40-летия группы. Он начнется с мартовских выступлений в Анталье (Турция), Белграде (Сербия) и Лимасоле (Кипр), далее запланированы концерты в Армении, ОАЭ и странах Центральной Азии.