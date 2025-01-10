«Не были никогда!»: Музыканты «АРИИ» о зарубежном туре и фанатах

В Германии, Финляндии и США группу принимали «на ура», рассказали в эфире НСН участники группы «АРИЯ», отметив, что в странах нового тура либо были очень давно, либо вообще не выступали.

Музыканты группы «АРИЯ» в интервью НСН рассказали о зарубежных фанатах, отметив, что никогда не выступали в большинстве стран, которые посетят в 2025 году в рамках юбилейного тура.

Накануне музыканты объявили о начале большого зарубежного тура в честь 40-летия группы. Он начнется с мартовских выступлений в Анталье (Турция), Белграде (Сербия) и Лимасоле (Кипр), далее запланированы концерты в Армении, ОАЭ и странах Центральной Азии.

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«За границей "АРИЮ" всегда принимали "на ура". Это далеко не первый наш выезд за рубеж. В нашем активе выступления в Германии, Финляндии, Израиле, США и многих других странах. При этом в большинстве стран анонсированного тура мы не были никогда. Да и в тех, в которых были, играли очень давно. Музыка объединяет сердца и не важно, на каком языке ты поешь. Главное искренность, которую чувствуют наши поклонники в самых разных уголках планеты», – отметили «арийцы».

По словам легендарных металлистов, в основном на их концерты в других странах приходят именно зарубежные фанаты, а не русскоязычная публика.

«На удивление это скорее зарубежная, не русскоговорящая публика. Мы поддерживаем с ними такую же тесную связь, как и с нашими российскими поклонниками. Например, сейчас мы получили очень большой отклик именно среди наших зарубежных фанатов, многие уже купили билеты, а некоторые грустят, что тур не захватывает их страны. При этом в сет-листах зарубежных концертов больше проверенных временем хитов», - заключили собеседники НСН.

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров и Диана Арбенина начали концертный 2025-й год с выступлений в Пхукете и на Бали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба группы "Ария" / Olga Omena
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