Диана Арбенина представит новый альбом на «НАШЕм Радио»
Певица Диана Арбенина 29 и 30 марта представит в эфире «НАШЕго Радио» свой новый сольный альбом «BLOODYMARY». Об этом сообщили в пресс-службе «НАШЕго Радио».
По словам исполнительницы, этот релиз, представленный 21 марта, мог выйти только в этот месяц, поскольку каждая песня в альбоме пропитана любовью.
В эфире также будут представлены эксклюзивные истории создания треков. К примеру, в этот раз впервые одновременно были написаны сразу две песни: листы бумаги лежали под её левой и правой руками.
Ранее Арбенина рассказала «Радиоточке НСН», что альбом «BLOODYMARY» - первая пластинка за 30 лет, которая полностью построена на электронике. По ее словам, основной массив песен был написан в 2024 году, и впервые никто из фанатов не слышал ни одну из них до выхода релиза, за исключением трека «Кузнечики».
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