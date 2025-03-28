Диана Арбенина представит новый альбом на «НАШЕм Радио»

По словам исполнительницы, этот релиз, представленный 21 марта, мог выйти только в этот месяц, поскольку каждая песня в альбоме пропитана любовью.

В эфире также будут представлены эксклюзивные истории создания треков. К примеру, в этот раз впервые одновременно были написаны сразу две песни: листы бумаги лежали под её левой и правой руками.

Ранее Арбенина рассказала «Радиоточке НСН», что альбом «BLOODYMARY» - первая пластинка за 30 лет, которая полностью построена на электронике. По ее словам, основной массив песен был написан в 2024 году, и впервые никто из фанатов не слышал ни одну из них до выхода релиза, за исключением трека «Кузнечики».

