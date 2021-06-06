Конец света. Арбенина разгромила премию «Муз-ТВ»

Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина прокомментировала скандал на премии «Муз-ТВ». Telegram-канал "Радиоточка НСН" приводит цитаты певицы, которые нашли поддержку у пользователей Сети.



«Вчера пела "Гавань" на премии "Муз-ТВ". Сразу оговорюсь: это мое последнее участие в подобного рода перформансах. И отнюдь не потому, что дали или не дали пресловутую тарелку. Номинации "рок" у этой премии нет вообще. Нет Шнурова и Земфиры. Нет Бутусова и Шевчука. Нет Лагутенко. Даже живчиков "Би-2" тоже нет... Рэперов в нашей стране тоже уже нет. Нет ни Басты, ни Скриптонита, ни Левана Горозии, ни ST, ни Окси (Оксимирона - прим. НСН).

Зато есть адски тупая песня про пчелку. Есть мальчик-инфантил Слава. Есть Клава, прости господи, Кока. Тонны обделенных талантом детей. Отдельный восторг у меня вызвали эпитеты "кумир миллионов" в адрес практически каждого беспомощного фрешмена, которого, ясен пень, через год смоет волна такого же ширпотреба», - сделала вывод Арбенина по поводу победителей различных номинаций «Муз-ТВ».

Определение победителя в номинации «Лучший исполнитель» вызвало самый настоящий скандал. Рэпер Алишер Моргенштерн, который прикатил на шоу в инвалидной коляске (ранее в СМИ попали его видео из больницы на фоне проблем с почками) и рассчитывал на победу, потребовал провести еще одно голосование, когда ведущий Дмитрий Нагиев объявил победителем в номинации» Александра Ревву. Нагиев попытался отшутиться. Собчак назвала Моргенштерна не совсем адекватным и рекомендовала ему сдать тест на наличие наркотиков. Она пообещала провести «сельское голосование», если результат окажется отрицательным, сообщают «Известия». Ревва при этом заявил, что находится в шоке, написала Газета.ru.

Протест Моргенштерна подержали другие музыканты. А после премии Моргенштерн в Instagram раскритиковал конкурс.