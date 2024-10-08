«Робкий панк»: Барабанщик группы «Дайте танк (!)» о трансформации рока
Илья Герасименко рассказал в эфире НСН, как барабанщики играют хип-хоп, качают рок и наваливают металл, отметив, что в стиле их группы «львиная доля» рока.
Барабанщик группы «Дайте танк (!)», основатель студии барабанщиков «Groovesmith» Илья Герасименко в интервью НСН рассказал о тонкостях смешения стилей у современных групп и назвал вдохновляющих его музыкантов.
Руководитель VK Fest Зоя Новикова ранее говорила НСН, что сейчас уже не совсем актуально делить музыку по жанрам, она развивается и обретает новые формы, смешиваясь в стилях. Герасименко объяснил, какими бывают сегодняшние трансформации рока.
«Я как барабанщик играю в разных стилях. Бывает такое, что технически это рок, а я знаю четко по канонам жанра, что играю сейчас хип-хоп. Мы привыкли что рок – это гитара и риффы, но под них можно сыграть на барабанах и регги, и джаз, тот же рок покачать, металла навалить на кардане. Сколько я видел рэперов, которые добавляют живой состав и играют панк-рок. Ну а у нас в описании написано «робкий панк», потому, я думаю, львиная доля рока там есть», - сказал музыкант.
При этом Герасименко указал на барабанщиков, которые оказали на него наибольшее влияние.
«Я всегда вдохновлялся барабанщиками из нового металла. На меня очень сильно повлиял барабанщик Tesseract Джей Постоунс, очень нравится барабанщик группы Periphery Мэтт Хэлперн, а также барабанщики, которые играют хип-хоп. Тот же Тони Ройстер, который был замечен у Jay-Z, Томас Приджен, который был замечен у Снуп Догга когда-то. И, естественно, independent-барабанщики, которые не играют ни в каких группах, например, Бенни Греб или Майк Джонстон. Если брать российских музыкантов, это мой учитель Тим Иванов, а также мне очень нравится Давид Сагамонянц, к которому я ездил на несколько кемпов и перенимал этот опыт», - заключил собеседник НСН.
Группа «Дайте танк (!)» представит 18-19 октября в Москве 11-й ежегодный «осенний бал пожилой молодёжи», темой которого в этом году будет «спорт». Музыканты описывают свой стиль, как «гаражный рок для танцоров-интровертов, скучающих по русскому языку», а также считаются основателями жанра «робкий панк» (shy-punk), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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