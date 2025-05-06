Рианна объявила о третьей беременности
Певица Рианна и её спутник рэпер A$AP Rocky объявили, что ждут третьего ребёнка. Соответствующее сообщение появилось в социальных сетях артистки.
Свой пост Рианна сопроводила фотографией, на котором она идёт по Нью-Йорку в наряде, выгодно подчёркивающим её округлившийся живот.
Позже певица появилась на красной дорожке мероприятия Met Gala 2025 в костюме от Marc Jacobs, также не скрывающем её беременность.
«Пришло время показать людям, что мы готовим. И я рад, что все рады за нас, потому что мы определённо счастливы», - заявил A$AP Rocky в комментарии для Associated Press.
Первый ребёнок Рианны и A$AP Rocky появился на свет 13 мая 2022 года. Второго ребёнка барбадосская исполнительница родила в начале августа 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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