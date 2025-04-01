Основатели «Ундервуда» поспорили о розыгрышах на 1 апреля
1 апреля – не только День смеха, но еще и день рождения Николая Васильевича Гоголя, напомнили НСН основатели группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко.
Один из основателей и участник рок-группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко в беседе с НСН признался, что в его семье есть традиция разыгрывать друг друга на 1 апреля и напомнил, что эта дата – не только День смеха. При этом его коллега Максим Кучеренко заявил, что не воспринимает начало апреля как праздник.
Ежегодно во всем мире 1 апреля отмечают День смеха или День дурака. В этот день принято шутить, смеяться и разыгрывать друг друга. Как рассказал Ткаченко, его дочь ежегодно заранее готовится к этому дню.
«Моя дочь Соня – большая шутница. Для нее 1 апреля – сакральный праздник, она всегда готовит шутки заранее, просыпается в этот день раньше всех, чтобы как-то меня подколоть. Сегодня я из-за нее уже выпил соленую воду в прямом эфире «НАШЕго радио», думаю, вернусь домой и еще что-то там выловлю. Дочь старается, делает все, чтобы мой день был нескучным. Я отвечаю примерно тем же, но не в таком объеме, как она. В этот день также хочется поздравить бессмертного Николая Васильевича Гоголя с днем рождения. Николай Васильевич, мы всегда вас читаем и любим, спасибо», - заявил собеседник НСН.
В свою очередь основатель «Ундервуда» Максим Кучеренко, напротив, отметил, что не считает День смеха праздником.
«Это праздник, который идет из советского прошлого, с шутками в СССР было все нелегко. Для меня День дурака – один из самых бессмысленных праздников. Праздники — формат ритуала, когда у тебя шансов не остается, ты можешь только подготовиться и что-то выполнять. Я люблю юбилеи, в этот день человеку важно получить любовь. А День смеха несерьезен», - пояснил музыкант.
Ранее стало известно, что только 25% опрошенных россиян считают 1 апреля праздником. Отрицательно на вопрос ответили 75% респондентов, напоминает «Радиоточка НСН».
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