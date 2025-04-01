Основатели «Ундервуда» поспорили о розыгрышах на 1 апреля

Ежегодно во всем мире 1 апреля отмечают День смеха или День дурака. В этот день принято шутить, смеяться и разыгрывать друг друга. Как рассказал Ткаченко, его дочь ежегодно заранее готовится к этому дню.

«Моя дочь Соня – большая шутница. Для нее 1 апреля – сакральный праздник, она всегда готовит шутки заранее, просыпается в этот день раньше всех, чтобы как-то меня подколоть. Сегодня я из-за нее уже выпил соленую воду в прямом эфире «НАШЕго радио», думаю, вернусь домой и еще что-то там выловлю. Дочь старается, делает все, чтобы мой день был нескучным. Я отвечаю примерно тем же, но не в таком объеме, как она. В этот день также хочется поздравить бессмертного Николая Васильевича Гоголя с днем рождения. Николай Васильевич, мы всегда вас читаем и любим, спасибо», - заявил собеседник НСН.