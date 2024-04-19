СМИ: Рэпера Платину задержали во время выступления в Томске
Латвийский рэпер Платина (Роберт Плаудис) был задержан во время выступления в Томске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что сотрудники СОБР во время концерта поднялись на сцену и увели музыканта за кулисы.
Причина задержания не уточняется. По данным канала, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина просила правоохранителей проверить тексты Платины на предмет пропаганды наркотиков.
Ранее в Санкт-Петербурге рэпера Baby Melo (Гога Меладзе) задержали после концерта за пьянство с его фанатами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru