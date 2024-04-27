Рэпер Серега посоветовал SHAMAN исправить строчку в песне «Встанем»
Рэпер Серега (Сергей Пархоменко) рекомендовал певцу SHAMAN (Ярославу Дронову) исправить одну строчку, несовместимую с «высоким поэтическим посылом», в песне «Встанем». Об этом исполнитель заявил в интервью NEWS.ru.
Пархоменко назвал хит «Встанем» «шикарной песней».
«Но строку "…и песню затянем" я бы поправил, да простит меня Ярослав. Я уверен, что он старался. Но надо, чтобы кто-то посоветовал ему поправить эту строку, она в конкретном художественно-стилистическом контексте несовместима с высоким поэтическим посылом всей композиции», — отметил рэпер.
Пархоменко поделился мнением, что среди российских артистов лишь SHAMAN исполняет хорошие патриотические песни. Рэпер считает, что культурному пространству в РФ необходимо дорасти до таких произведений. Как отметил исполнитель, авторы в стране десятилетиями «творили по западническим лекалам».
«Наверное, потихонечку отмежевываясь от музыкальной культуры и вообще от культуры условного коллективного Запада, начнет зарождаться, появляться и формироваться что-то другое у нас», — подчеркнул музыкант, добавив, что на это нужно время.
Ранее рэпер ST (Александр Степанов) заявил в интервью НСН, что не считает конкурентом SHAMAN и других исполнителей патриотических песен.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru