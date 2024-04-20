Рэпера Платину депортируют из России
Латвийского рэпера Платину (настоящее имя - Роберт Плаудис) выдворят из России. Соответствующее решение вынес Кировский районный суд Томска.
Отмечается, что 29-летнего Плаудиса депортируют в Латвию, откуда он родом. До этого он будет находиться в центре временного содержания иностранцев. Кроме того, музыканта оштрафовали на четыре тысячи рублей. По какой статье, неизвестно.
После задержания на вчерашнем концерте в клубе Face полиция составила на рэпера протоколы об употреблении наркотиков (за отказ от медосвидетельствования), незаконной трудовой деятельности и нарушении порядка пребывания в РФ. По версии полицейских, Платина осуществлял в России трудовую деятельность, хотя въехал в страну по туристической визе.
Ранее в Санкт-Петербурге рэпера Baby Melo (Гога Меладзе) задержали после концерта за пьянство с его фанатами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru