«Постыдная провокация»: Кадыров призвал уволить задержавших Цакаева
Задержание в Дагестане главы МЧС Чечни Алихана Цакаева проводилось без объяснения причин. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава республики Рамзан Кадыров.
По его словам, министр «не совершал грубого нарушения», а отсутствие у него служебных документов и формы объясняется тем, что был выходной день.
Кадыров назвал произошедшее на КПП «Герзель» на границе Чечни и Дагестана «постыдной провокацией», и указал, что устроивших этот «спектакль» следует уволить.
«Обращаюсь к руководству Дагестана... Гнать надо их из структур с треском... они не должны носить и марать форму блюстителя», - написал глава Чечни.
Инцидент произошёл 17 апреля. В Дагестане к чёрному внедорожнику Цакаева подошли несколько сотрудников полиции, которые в грубой форме вытащили министра из салона и положили на землю, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru