СМИ: В Иране поп-звезду Таталу приговорили к смертной казни

В Иране суд приговорил поп-певца Амира Хоссейна Магсудлу, известного под псевдонимом Tataloo, к смертной казни за богохульство, сообщило Iran International.

Ранее певца приговорили к пяти годам лишения свободы за пропаганду «проституции» и антиправительственные высказывания, а также публикацию «непристойного контента». Однако прокурор запросил пересмотр дела, не согласившись с решением суда. После этого уголовное дело было возобновлено.

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По данным издания, первой об окончательном смертном приговоре Tataloo сообщила газета Jame Jam, связанная с государственным телевидением Ирана.

В суде отметили, что у певца есть право обжаловать приговор.

Музыканту 37 лет, он выступал в жанре рэпа и поп-музыки. С 2018 года по 2023 год Магсудлу жил в Стамбуле, пока не был экстрадирован в Иран, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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