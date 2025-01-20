СМИ: В Иране поп-звезду Таталу приговорили к смертной казни
В Иране суд приговорил поп-певца Амира Хоссейна Магсудлу, известного под псевдонимом Tataloo, к смертной казни за богохульство, сообщило Iran International.
Ранее певца приговорили к пяти годам лишения свободы за пропаганду «проституции» и антиправительственные высказывания, а также публикацию «непристойного контента». Однако прокурор запросил пересмотр дела, не согласившись с решением суда. После этого уголовное дело было возобновлено.
По данным издания, первой об окончательном смертном приговоре Tataloo сообщила газета Jame Jam, связанная с государственным телевидением Ирана.
В суде отметили, что у певца есть право обжаловать приговор.
Музыканту 37 лет, он выступал в жанре рэпа и поп-музыки. С 2018 года по 2023 год Магсудлу жил в Стамбуле, пока не был экстрадирован в Иран, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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