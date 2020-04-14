Дмитрий Певцов: Главный плюс самоизоляции – общение с мамой

«На самоизоляции я не изучаю языки, я еще не начал заниматься физической культурой. Я стал спать столько сколько мне хочется. Но, самое главное, у меня есть возможность видеться со своей мамой, которой в конце июня стукнет 92 года, видеться с ней столько сколько я с ней не виделся последних лет 15, а может быть и 20 лет, и это главное приобретение этой самой самоизоляции. Также у меня накопилось огромное количество дел, которые я пытаюсь переделать. У меня появилось время перезагрузить свои мозги, остановиться, взять Библию, в частности я начал читать Ветхий завет. Но самое главное это возможность остановиться. Ребята, надо останавливаться и мозгами, и сердцем, и душой. Такие перезагрузки человечеству даются Господом не зря. Хорош бежать, давайте успокоимся» - рассказал Дмитрий Певцов



Ранее в эфире НСН лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина призвала россиян не терять веселого расположения духа и чувства юмора в условиях карантина.

