Дмитрий Певцов: Главный плюс самоизоляции – общение с мамой
В эфире НСН Народный артист России и музыкант Дмитрий Певцов рассказал, почему считает вынужденную самоизоляцию благом.
Как и большинство россиян, Народной артист России, актер и музыкант Дмитрий Певцов находится в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса. В эфире НСН он посоветовал всем россиянам успокоиться, отдохнуть сердцем и душой, а также воспользоваться этим временем для общения с родными и близкими.
«На самоизоляции я не изучаю языки, я еще не начал заниматься физической культурой. Я стал спать столько сколько мне хочется. Но, самое главное, у меня есть возможность видеться со своей мамой, которой в конце июня стукнет 92 года, видеться с ней столько сколько я с ней не виделся последних лет 15, а может быть и 20 лет, и это главное приобретение этой самой самоизоляции. Также у меня накопилось огромное количество дел, которые я пытаюсь переделать. У меня появилось время перезагрузить свои мозги, остановиться, взять Библию, в частности я начал читать Ветхий завет. Но самое главное это возможность остановиться. Ребята, надо останавливаться и мозгами, и сердцем, и душой. Такие перезагрузки человечеству даются Господом не зря. Хорош бежать, давайте успокоимся» - рассказал Дмитрий Певцов
Ранее в эфире НСН лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина призвала россиян не терять веселого расположения духа и чувства юмора в условиях карантина.
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