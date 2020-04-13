Диана Арбенина: Я не люблю виртуальные выступления
Лидер рок-группы «Ночные снайперы» рассказала о премьере анимационного клипа.
На YouTube-канале «Диана Арбенина и "Ночные Снайперы"» состоялась премьера первого в истории группы анимационного клипа. Видео вышло на новую песню «Рим», автором музыки и слов которой стала Арбенина.
Лидер рок-группы Диана Арбенина заявила НСН, что бороться с трудностями нельзя с «серьезным выражением лица».
«Доброе утро, страна! После рокового опасного взрывного марта, апрель для меня детский месяц. Мостик в определенно летний май. Поэтому именно в апреле мы выпустим первый в истории «снайперов» мультипликационный клип. Серьёзная программная песня «РИМ» выбрана не случайно. Помните Мюнхгаузена: «Все глупости на свете делаются с серьезным выражением лица». Самоирония, господа! Вот, что нас спасает. В любой, даже самой патовой ситуации. А как иначе?» - рассказала НСН Диана Арбенина.
Также Арбенина поделилась своими впечатлениями от онлайн – концертов, в которых она принимает участие во время самоизоляции.
«Играть онлайн концерты очень тяжело, я не студийный артист, я - концертный и привыкла песни играть живым людям. Суть концерта в слиянии энергии твоей и моей, а в онлайн концерте такого не происходит, вся энергия летит в стену и разбивается об нее. Я, конечно, жгла с нереальной силой, но я не люблю всю эту виртуальную жизнь» – рассказала артистка.
Ранее в эфире НСН Светлана Сурганова рассказала, что даже в условиях самоизоляции продолжает активно работать и репетировать.
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