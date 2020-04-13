Диана Арбенина: Я не люблю виртуальные выступления

На YouTube-канале «Диана Арбенина и "Ночные Снайперы"» состоялась премьера первого в истории группы анимационного клипа. Видео вышло на новую песню «Рим», автором музыки и слов которой стала Арбенина.

Лидер рок-группы Диана Арбенина заявила НСН, что бороться с трудностями нельзя с «серьезным выражением лица».

«Доброе утро, страна! После рокового опасного взрывного марта, апрель для меня детский месяц. Мостик в определенно летний май. Поэтому именно в апреле мы выпустим первый в истории «снайперов» мультипликационный клип. Серьёзная программная песня «РИМ» выбрана не случайно. Помните Мюнхгаузена: «Все глупости на свете делаются с серьезным выражением лица». Самоирония, господа! Вот, что нас спасает. В любой, даже самой патовой ситуации. А как иначе?» - рассказала НСН Диана Арбенина.