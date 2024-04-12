Рэпер ST объяснил поездку в зону СВО желанием поддержать бойцов
Российский рэп-исполнитель ST (Александр Степанов) объяснил свою поездку в зону спецоперации России на Украине стремлением поддержать бойцов, сообщает NEWS.ru.
«Мне хотелось поехать и сыграть для них свою музыку, тем самым показать им, что мы здесь, мы с ними, мы думаем о них, мы переживаем, мы благодарны тому, что они делают там, защищая нас каждый день», — заявил музыкант.
По словам певца, он искренне благодарен тем, кто сегодня сражается на фронте. Рэп-исполнитель добавил, что в зоне спецоперации «легко считывается ложь».
Ранее рэпер заявил, что не считает конкурентом певца SHAMAN и других исполнителей патриотических песен.
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