Рэпер ST объяснил поездку в зону СВО желанием поддержать бойцов

«Мне хотелось поехать и сыграть для них свою музыку, тем самым показать им, что мы здесь, мы с ними, мы думаем о них, мы переживаем, мы благодарны тому, что они делают там, защищая нас каждый день», — заявил музыкант.

По словам певца, он искренне благодарен тем, кто сегодня сражается на фронте. Рэп-исполнитель добавил, что в зоне спецоперации «легко считывается ложь».

Ранее рэпер заявил, что не считает конкурентом певца SHAMAN и других исполнителей патриотических песен.

