«Это как с поэтами»: Рэпер ST о конкуренции с Shaman и «голосе поколения»
Странно самому называть себя голосом поколения, сказал в эфире НСН Александр Степанов, добавив, что вышел за рамки рэп-тусовки и считает бессмысленным гнаться за любовью коллег.
Рэпер ST (Александр Степанов) заявил в интервью НСН, что не считает конкурентом певца Shaman и других исполнителей патриотических песен.
18 марта ST наряду с Григорием Лепсом, Николаем Расторгуевым («Любэ») и Сергеем Жуковым («Руки Вверх!») был одним из хедлайнеров митинг-концерта на Красной площади с участием Владимира Путина, приуроченного к 10-летию воссоединения Крыма с Россией. При этом Shaman в этом концерте участия не принимал.
«Для меня была большая честь вчера выступать. Это было невероятно почетно и немного волнительно, потому что это большая ответственность. Я не думаю, что у нас внутри нашей музыкальной сцены есть конкуренция, тем более, в таком сегменте (патриотическом – прим. НСН). Я считаю, что наоборот: чем больше артистов будут писать песни, которые пропагандируют любовь к своему дому, Родине и своему народу, - тем лучше. Уж точно тут конкурировать не о чем. Например, песню "Дай ему сил" также исполнила группа "Любэ", которая давно считается патриотической, их творчество с детства любимо и знакомо. Когда человек сам себя называет поэтом, - это странно, когда другие люди, - это невероятно приятно. Думаю, также и с "голосом поколения": если я сам буду об этом высказываться, - это будет странно с моей стороны, если так говорят люди, - это огромное счастье и очень приятно», - сказал Степанов.
При этом он отметил, что вышел за рамки рэп-тусовки и не собирается гнаться за любовью ее представителей.
«Наверное, я уже давно вышел за рамки рэп-тусовки и, откровенно говоря, для меня важно мнение не всех коллег. Мне важно мнение моей семьи, команды, с которой я работаю, моих друзей и самое важное – мнение слушателей. Сейчас рэп-сцена такая широкая, что многие, кого называют рэпером, друг друга рэперами не считают. Поэтому гнаться за их любовью считаю бессмысленным», - заключил собеседник НСН.
В начале февраля 2024 года ST представил патриотическую песню «Дай ему сил», а 24 февраля представил клип на нее, в числе героев которого оказался и президент РФ. В середине марта в Волгограде прошел митинг-концерт сторонников партии «Единая Россия», в ходе которого вместе с ST эту песню исполнил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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