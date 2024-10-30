Гарри Стайлс стал самой богатой британской знаменитостью до 30 лет

По данным издания, состояние музыканта, отметившего 30-летие 1 февраля 2024 года, составляет 200 миллионов фунтов стерлингов.

Второе место в списке досталось певице Дуа Липе, у которой денег почти в два раза меньше, чем у Стайлса - 104 млн фунтов. ТОП-3 замкнул исполнитель роли Человека-паука британский актёр Том Холланд (30,6 млн фунтов).

Ранее американская певица Тейлор Свифт, состояние которой оценивается в 1,6 млрд долларов, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

