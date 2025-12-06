Рэпер Хаски выпустил новый альбом «Партизан»
Спустя пять лет ожидания поклонники творчества рэпера Хаски получили долгожданный подарок — артист представил свой новый полноформатный альбом под названием «Партизан».
Пластинка задумывалась как художественное осмысление непростых времён. В своих композициях исполнитель бросает вызов обезличенным шаблонам современной культуры и привычному комфорту, используя для этого выразительные гротескные образы и пронзительно искреннюю лирику.
Хаски выступил не только автором текстов, но и продюсером альбома. В работе над релизом ему помогала Яма Нора. Музыкальное полотно «Партизана» поражает жанровым разнообразием: в нём переплетаются фрагменты русской оперы и православных песнопений, индустриальные мотивы, фолк-элементы, панк-энергия, танцевальные ритмы и даже полевые записи.
Альбом состоит из 15 композиций, среди которых: «Я боюсь», «Танцы на снегу», «Колобок», «Быть орком», «Ангел учится летать», заглавная песня «Партизан».
Широкую известность исполнитель Хаски приобрел в 2017 году с выходом альбома «Любимые песни (воображаемых) людей». Ранее Хаски представил «дисс» на американского рэпера Канье Уэста, напоминает «Радиоточка НСН».
