Рэпер Хаски выпустил новый альбом «Партизан»

Спустя пять лет ожидания поклонники творчества рэпера Хаски получили долгожданный подарок — артист представил свой новый полноформатный альбом под названием «Партизан».

Пластинка задумывалась как художественное осмысление непростых времён. В своих композициях исполнитель бросает вызов обезличенным шаблонам современной культуры и привычному комфорту, используя для этого выразительные гротескные образы и пронзительно искреннюю лирику.

Хаски выступил не только автором текстов, но и продюсером альбома. В работе над релизом ему помогала Яма Нора. Музыкальное полотно «Партизана» поражает жанровым разнообразием: в нём переплетаются фрагменты русской оперы и православных песнопений, индустриальные мотивы, фолк-элементы, панк-энергия, танцевальные ритмы и даже полевые записи.

Альбом состоит из 15 композиций, среди которых: «Я боюсь», «Танцы на снегу», «Колобок», «Быть орком», «Ангел учится летать», заглавная песня «Партизан».

Широкую известность исполнитель Хаски приобрел в 2017 году с выходом альбома «Любимые песни (воображаемых) людей». Ранее Хаски представил «дисс» на американского рэпера Канье Уэста, напоминает «Радиоточка НСН».

