Трек «Иуда» рэпера Хаски стал недоступен на нескольких стримингах
Трек рэпера Хаски (настоящее имя – Дмитрий Кузнецов) «Иуда» частично заблокирован в России по требованию Роскомнадзора, пишет Forbes.
Так, на «Яндекс Музыке» и «МТС Музыке» трек больше не доступен — при попытке воспроизведения пользователи видят уведомление о блокировке по требованию ведомства. При этом на сервисах «Звук» и «VK Музыка» песня пока остается в открытом доступе.
История ограничений вокруг трека началась еще в 2018 году, когда YouTube заблокировал клип на эту композицию. В Роскомнадзоре тогда пояснили, что видео нарушает законодательство: в нем якобы содержатся сведения о способах изготовления и употребления наркотиков, а также о точках их сбыта.
Широкую известность исполнитель Хаски приобрел в 2017 году с выходом альбома «Любимые песни (воображаемых) людей». Ранее Хаски представил «дисс» на американского рэпера Канье Уэста, напоминает «Радиоточка НСН».
