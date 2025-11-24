Рэпер Хаски раскрыл дату выхода нового альбома
Рэпер Хаски (настоящее имя – Дмитрий Кузнецов) заявил в своих соцсетях, что его новый альбом будет представлен 28 ноября.
Хаски также представил зажигательный сингл «Танцы на снегу», который войдет в новую пластинку. Презентация альбома артиста пройдет на декабрьских концертах в Москве и в Санкт-Петербурге.
Широкую известность исполнитель Хаски приобрел в 2017 году с выходом альбома «Любимые песни (воображаемых) людей». В эту пластинку вошли знаковые для артиста композиции: «Панелька», «Пуля‑дура», «Черным‑черно» и «Бит шатает голову». Среди других заметных хитов в репертуаре Хаски — треки «Иуда», «Поэма о Родине», «Бесконечный магазин» и «Седьмое октября». На сегодняшний день дискография артиста включает два студийных альбома — «Любимые песни (воображаемых) людей» (2017) и «Хошхоног» (2020), два сольных мини‑альбома — «Автопортреты» (2015) и «Триптих о Человечине» (2018), а также совместный EP с «Масло чёрного тмина» — «У» (2019).
За последние два года Хаски представил семь синглов. Среди наиболее заметных — «О любви», «Сказки» и «Молодой русский».
Ранее Хаски представил «дисс» на американского рэпера Канье Уэста, напоминает «Радиоточка НСН».
