Рэпер Эминем спродюсирует документальный фильм о музыкальных фанатиках

Такое название это явление получило в сети после релиза трека Stan (2000): в нем Эминем читает рэп от лица неадекватного поклонника по имени Стэн, заваливающего артиста угрожающими письмами.

Кинолента покажет отношения между кумиром и поклонниками, основываясь на жизни исполнителя. Режиссер картины стал Стивен Лекарт, который снял документальный мини-сериал для Netflix «Челленджер: Последний полет», 2020. Над проектом работает компания Эминема Shady Films в сотрудничестве с DIGA Studios и Hill District Media. Премьера фильма планируется уже в этом году.

Ранее стало известно, что студия Amazon MGM Studios представит документальный фильм о том, как американская певица Дженнифер Лопес работала над грядущим альбомом This Is Me… Now и фильмом This Is Me…Now: A Love Story, отмечает «Радиоточка НСН».