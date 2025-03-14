Diddy не признал себя виновным в новых обвинениях

Рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, отказался признать свою вину по новым обвинениям в деле о сексуальных преступлениях и торговле людьми. Об этом сообщает журнал People.

Новые обвинения включают в себя утверждения, что Diddy заставлял своих работников трудиться сверхурочно и угрожал им физическим наказанием за отказ от участия в преступной деятельности. Помимо этого, утверждается, что музыкант применял физическое насилие и наносил своим жертвам финансовый и репутационный ущерб.

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Комбса ранее обвиняли в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах, побоях и лишении свободы в период с 2000 по 2022 год, в том числе на скандальных вечеринках, организованных им в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе.

В сентябре 2024 года суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми, организации преступной деятельности и проституции. В настоящее время Diddy находится под стражей в федеральном следственном изоляторе в Бруклине и отрицает все обвинения, передает «Радиоточка НСН».

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