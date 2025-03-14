Diddy не признал себя виновным в новых обвинениях

Рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, отказался признать свою вину по новым обвинениям в деле о сексуальных преступлениях и торговле людьми. Об этом сообщает журнал People.

Новые обвинения включают в себя утверждения, что Diddy заставлял своих работников трудиться сверхурочно и угрожал им физическим наказанием за отказ от участия в преступной деятельности. Помимо этого, утверждается, что музыкант применял физическое насилие и наносил своим жертвам финансовый и репутационный ущерб.