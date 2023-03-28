Рэпер Баста дал незапланированный концерт в переходе московского метро
Рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) выступил с концертом-сюрпризом в переходе на станции метро «Курская» столичного метро, сообщают СМИ.
Выступление музыканта стало неожиданным. Артист не анонсировал концерт в своих социальных сетях.
Появление Басты стало сюрпризом для пассажиров. Рядом с музыкантом собралась большая толпа.
Под живую музыку рэпер исполнил свои хиты «Сансара», «Выпускной» и «Моя игра».
В Новокузнецке ранее перенесли концерт Басты с 26 марта на 17 октября. Организаторы и сам музыкант воздержались от комментариев, передает НСН.
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