Рэпер Баста дал незапланированный концерт в переходе московского метро

Выступление музыканта стало неожиданным. Артист не анонсировал концерт в своих социальных сетях.

Появление Басты стало сюрпризом для пассажиров. Рядом с музыкантом собралась большая толпа.

Под живую музыку рэпер исполнил свои хиты «Сансара», «Выпускной» и «Моя игра».

В Новокузнецке ранее перенесли концерт Басты с 26 марта на 17 октября. Организаторы и сам музыкант воздержались от комментариев, передает НСН.

