Рэпер Баста дал незапланированный концерт в переходе московского метро

Рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) выступил с концертом-сюрпризом в переходе на станции метро «Курская» столичного метро, сообщают СМИ.

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Выступление музыканта стало неожиданным. Артист не анонсировал концерт в своих социальных сетях.

Появление Басты стало сюрпризом для пассажиров. Рядом с музыкантом собралась большая толпа.

Под живую музыку рэпер исполнил свои хиты «Сансара», «Выпускной» и «Моя игра».

В Новокузнецке ранее перенесли концерт Басты с 26 марта на 17 октября. Организаторы и сам музыкант воздержались от комментариев, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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