В Новокузнецке отменили концерт Басты

В Новокузнецке отменили концерт музыканта Василия Вакуленко (Баста). Об этом сообщается на сайте лейбла.

В Ростове-на-Дону отменили концерты групп «Машина времени», ДДТ и «Мумий Тролль»

Концерт был запланирован на 26 марта , однако на странице покупки билетов стоит новая дата – 17 октября. При этом ранее приобретенные билеты можно вернуть.

Организаторы концерта не объяснили причину переноса шоу. Вакуленко также пока не прокомментировал новость.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонцертБаста

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