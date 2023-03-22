В Новокузнецке отменили концерт Басты

Концерт был запланирован на 26 марта , однако на странице покупки билетов стоит новая дата – 17 октября. При этом ранее приобретенные билеты можно вернуть.

Организаторы концерта не объяснили причину переноса шоу. Вакуленко также пока не прокомментировал новость.



