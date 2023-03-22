В Новокузнецке отменили концерт Басты
22 марта 202313:06
В Новокузнецке отменили концерт музыканта Василия Вакуленко (Баста). Об этом сообщается на сайте лейбла.
Концерт был запланирован на 26 марта , однако на странице покупки билетов стоит новая дата – 17 октября. При этом ранее приобретенные билеты можно вернуть.
Организаторы концерта не объяснили причину переноса шоу. Вакуленко также пока не прокомментировал новость.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru