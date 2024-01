Рэпер 21 Savage выпустил первый за пять лет сольный альбом american dream

В скором времени выйдет фильм о музыканте American Dream: The 21 Savage Story, где прозвучат 15 треков из альбома. Роль рэпера в фильме исполнит музыкант Дональд Гловер.

На новой пластинке есть фиты с Трэвисом Скоттом, Young Thug, Doja Cat, Lil Durk, Metro Boomin и другими представителями мировой рэп-сцены. Этот альбом стал третьим в дискографии 21 Savage.

Ранее американская певица Дженнифер Лопес представила новый трек Can't Get Enough, напоминает «Радиоточка НСН».