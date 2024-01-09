Альбом Дэвида Боуи Waiting In The Sky выйдет 20 апреля

Посмертная пластинка Дэвида Боуи Waiting In The Sky увидит свет 20 апреля, пишет NME.

Музыканта Дэвида Боуи признали самым влиятельным артистом в Британии

Отмечается, что в ранее неизданный альбом войдет четыре композиции. Релиз приурочат к Международному дню музыкального магазина.

По данным СМИ, композиции, которые вошли в треклист Waiting In The Sky, были записаны в одно время с альбомом о Зигги Стардасте. Одна из них — это кавер на песню Round And Round Чака Берри. Полное название пластинки звучит как Waiting In The Sky (Before The Starman Came To Earth).

Накануне, в день 77-летия певца Дэвида Боуи в 13-м округе Парижа открыли улицу в его честь, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: "Кинопоиск"
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