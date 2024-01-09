Альбом Дэвида Боуи Waiting In The Sky выйдет 20 апреля
Посмертная пластинка Дэвида Боуи Waiting In The Sky увидит свет 20 апреля, пишет NME.
Отмечается, что в ранее неизданный альбом войдет четыре композиции. Релиз приурочат к Международному дню музыкального магазина.
По данным СМИ, композиции, которые вошли в треклист Waiting In The Sky, были записаны в одно время с альбомом о Зигги Стардасте. Одна из них — это кавер на песню Round And Round Чака Берри. Полное название пластинки звучит как Waiting In The Sky (Before The Starman Came To Earth).
Накануне, в день 77-летия певца Дэвида Боуи в 13-м округе Парижа открыли улицу в его честь, напоминает «Радиоточка НСН».
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