Альбом Дэвида Боуи Waiting In The Sky выйдет 20 апреля

Отмечается, что в ранее неизданный альбом войдет четыре композиции. Релиз приурочат к Международному дню музыкального магазина.

По данным СМИ, композиции, которые вошли в треклист Waiting In The Sky, были записаны в одно время с альбомом о Зигги Стардасте. Одна из них — это кавер на песню Round And Round Чака Берри. Полное название пластинки звучит как Waiting In The Sky (Before The Starman Came To Earth).

Накануне, в день 77-летия певца Дэвида Боуи в 13-м округе Парижа открыли улицу в его честь, напоминает «Радиоточка НСН».