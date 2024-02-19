«Геополитическая мелочь»: Отмену «Би-2» в Турции объяснили «солидарностью»

«Я сейчас нахожусь в Кемере, но на концерт группы "Би-2" не собирался, даже не знал, что он будет. Почему отменили? Наверное, есть некая солидарность у тех, кто находится наверху. Понятно, кто на чьей стороне, так что все закономерно. На Турцию никто давить не будет. Я часто здесь бываю и вижу, что это свободолюбивые, уверенные в себе люди. Всю жизнь они были нам некими противниками, мы вели много войн. Если они это сделали, то как-то по-своему понимают действия наших властей. Геополитика видна на таких мелочах, как концерт "Би-2"», - сказал Бурлаков, ранее являвшийся продюсером группы «Мумий Тролль» и Земфиры (признана в РФ иноагентом).

При этом он сравнил музыкантов-иноагентов с знаменитым певцом Александром Вертинским, в свое время эмигрировавшим, а потом вернувшимся в СССР.

«Властям надо подумать, чтобы по-другому относиться к артистам-иноагентам. Есть псевдоискусство, которым сейчас пытаются заменить настоящее искусство, но оно не приживется. Эти группы проверены временем 20-30-40 лет, люди их любили и вряд ли смогут разлюбить в одночасье. Надо с ними вести работу, как раньше вели работу с тем же Вертинским. Вертинский - хороший пример для сегодняшних властей», - считает собеседник НСН.

Бурлаков также в шутку посоветовал музыкантам «Би-2» съездить в Индию, где их выступление точно никто не отменит.

В конце января музыкантов группы «Би-2» задержали и арестовали в Таиланде, после чего депортировали в Израиль. 17 февраля был отменен их концерт в Дубае, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В середине марта музыканты планируют выступить в Литве и Польше.

