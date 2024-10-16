«Речи не идет»: Продюсер Финкельштейн объяснил, когда ждать в России Джареда Лето
После окончания конфликта на Украине будет огромное количество «писмейкеров», желающих выступить в России, ну а пока к нам приезжают артисты не первой величины, сказал в эфире НСН Евгений Финкельштейн.
Сейчас не идет речь о приезде в Россию американской группы 30 Seconds to Mars и ее солиста Джареда Лето, заявил в интервью НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
Telegram-канал Shot ранее сообщил, что «российские организаторы» после заявлений Лето на концерте в Белграде начали с ним переговоры о возможных концертах в Москве и Питере. Отмечается, что каждый из концертов будет стоить $1 млн или около 100 млн рублей. Финкельштейн сказал, что не знает, кто ведет эти переговоры.
«Мне неизвестно, кто занимается переговорами. При этом Лето заявил, что приедет в Россию, когда "все проблемы" закончатся. На данный момент, насколько я понимаю, об этом вообще речи не идет. Кроме того, это не желание одного артиста, есть менеджмент, группа, фан-сообщество и так далее. Есть визовые и логистические вопросы: как лететь, как довозить сюда оборудование. Это огромное количество времени и затрат. Это должен быть какой-то тур, а для того, чтобы поехать в тур, должна быть выстроена логистика вокруг концертов. Раньше это было примерно так: Хельсинки, Санкт-Петербург, Москва, а дальше уезжали, например, в Латвию. Сейчас этой логистики нет. Поэтому я не очень понимаю, почему все оживились и пытаются сейчас выдать желаемое за происходящее», - сказал глава PMI.
Финкельштейн также ответил на вопрос об отмене концерта в Москве американского рэпера Tekashi69. Он связал ее с ошибками организаторов.
«Здесь проблема в людях, которые этим занимаются, как в случае с Текаши. Третий концерт заявлять артистов, а потом их снимать - это говорит о том, что надо этим заниматься профессионально. Что значит переносится или не переносится? В Россию и сейчас приезжают иностранные артисты, в этом проблемы нет, но сам артист должен быть готов к этому приезду. Пока это артисты не первой величины, как и Текаши. Но когда это все закончится, у нас будет огромное количество "писмейкеров", которые захотят приехать в Россию», - заключил собеседник НСН.
Лидер группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето на недавнем концерте в Белграде заявил, что скучал по российским фанатам. Он также выразил надежду, что «однажды, когда все проблемы закончатся», музыканты доедут до Санкт-Петербурга и Москвы, а также «заскочат в Киев», напоминает «Радиоточка НСН».
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