Rasmus приедут в Россию с новой программой
Популярная в России группа The Rasmus готовится дать большие концерты в двух столицах осенью 2022 года. Известно, что артисты приедут в Москву и Санкт-Петербург с новой музыкальной программой в рамках большого тура.
Правда, его название организаторы пока не раскрывают. На афише оно заклеено черным скотчем так, что видны только первая и последняя буква «N».
Концерты пройдут 11 ноября на сцене клуба Adrenaline Stadium в Москве, и12 ноября коллектив выступит в петербургском A2 Green Concert.
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