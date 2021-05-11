Rasmus приедут в Россию с новой программой

Популярная в России группа The Rasmus готовится дать большие концерты в двух столицах осенью 2022 года. Известно, что артисты приедут в Москву и Санкт-Петербург с новой музыкальной программой в рамках большого тура.

Правда, его название организаторы пока не раскрывают. На афише оно заклеено черным скотчем так, что видны только первая и последняя буква «N».

Концерты пройдут 11 ноября на сцене клуба Adrenaline Stadium в Москве, и12 ноября коллектив выступит в петербургском A2 Green Concert.

