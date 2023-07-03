«Радиоточка НСН» дарит подписчикам винил с автографом Арбениной

🎸 Перед своим громким концертом в Ростове Диана Арбенина заглянула в гости на "Наше Радио". Ну а телеграм-канал «Радиоточка НСН» тут как тут! Поболтали о том о сём, взяли интервью, ну и про дорогих подписчиков не забыли.

Автограф Дианы Арбениной на уникальной, номерной виниловой пластинке «Чартова Дюжина VII», выпущенной ограниченным тиражом десять лет назад – в 2013 году, выставляется на розыгрыш "Радиоточки НСН". Этот коллекционный винил, действительно, уникален! Его номер - №5 - из всего 300 пластов, выпущенных 10 лет назад. Такой раритет просто невозможно купить где-либо. Ну а автограф Арбениной лишь повышает коллекционную стоимость пластинки!

Ну и самое главное! Этот винил, с уникальным номером и автографом Дианы, может получить любой из вас. Достаточно принять участие в розыгрыше!

Все подробности участия - на телеграм-канале «Радиоточка НСН».

