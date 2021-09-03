Радиостанция в Тюмени четыре часа крутила в эфире песню «Третье сентября»
Тюменская радиостанция Dipol.FM четыре часа подряд ставила в эфир песню Михаила Шуфутинского "Третье сентября", сообщает РИА Новости.
Традиция таким образом отмечать третий день первого осеннего месяца появилась на радиостанции в 2019 году. Программный директор радиостанции Роман Ильич отметил, что кроме оригинала также транслируются кавер-версии и ремиксы на песню.
Ранее самая успешная в России мэшап группа Rock Privet отметила третье сентября новой версией известной песни Михаила Шуфутинского, «скрестив» её с треком группы Stigmata «Сентябрь».
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