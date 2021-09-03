Группа Rock Privet представила еще одну версию «3 сентября»
Самая успешная в России мэшап группа Rock Privet снова отметила 3 сентября очередной версией известной песни Михаила Шуфутинского.
На этот раз музыканты «скрестили» с «3 сентября» трек группы Stigmata «сентябрь». И сегодня представили своим подписчикам результат. Видео активно набирает просмотры на видеохостинге YouTube.
В прошлом году группа Rock Privet впервые выпустила мэшап версию песни Михаила Шуфутинского «3 сентября», положив ее на музыку группы Linkin Park. В интернете это видео коллектива до сих пор пользуется популярностью, сейчас ролик уже набрал более 2 млн просмотров.
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